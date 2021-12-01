Песков: омикрон-штамм придёт в Россию, вопрос только — когда?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уже бесполезно задаваться вопросом о том, придёт ли новый омикрон-штамм коронавируса на территорию Российской Федерации или нет, ведь это и так понятно. По его мнению, правильный вопрос: когда именно он придёт.

Он добавил, что в нынешней эпидемиологической ситуации все страны находятся в равных условиях, поэтому нужно быть готовыми к распространению новых вариантов вируса.

"Вопроса, скажем так, если "омикрон" придёт в Россию, не существует. Существует вопрос, когда он придёт в Россию. Мы же в одном мире в условиях пандемии, мы все абсолютно в одинаковых условиях", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин рассказал о том, как может развиться эпидемиологическая ситуация с появлением омикрон-штамма. Он озвучил три возможных сценария. По его мнению, самый позитивный из них является наименее вероятным.

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