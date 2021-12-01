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Новая волна COVID-19 накроет Россию в начале 2022 года, заявил иммунолог

Общество

Заметный прирост количества заболевших коронавирусом в России придётся на начало 2022 года. Это будет новая волна, и её можно ожидать уже во второй половине января, заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог Николай Крючков.

Новая волна COVID-19 накроет Россию в начале 2022 года, заявил иммунолог

Эксперт рассказал, что очередная волна коронавирусной инфекции накрыла бы нашу страну в любом случае, даже если бы не был выявлен новый омикрон-штамм.

"Пятая волна должна была быть и без нового штамма, но "омикрон" может дать всплеск в том случае, если у него, действительно настолько высокая заразность. Реально где-то во второй половине января мутация начнёт сказываться", — передаёт URA.RU его слова.

Крючков отметил, что времени до нового года осталось не так много, поэтому нужно сохранять режим повышенной готовности.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин рассказал о том, как может развиться эпидемиологическая ситуация с появлением омикрон-штамма. Он озвучил три возможных сценариях. По его мнению, самый позитивный из них является наименее вероятным.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
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