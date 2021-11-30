Якубович останется ведущим "Поля чудес"

Шоу "Поле чудес" сменит формат. Это связано с тем, что "Первый канал" не будет продлевать контракт с телекомпанией "ВИД". Ведущим останется Леонид Якубович.

Как сообщает Интерфакс, спустя 31 год поменяются название передачи и её формат. "Первый канал" покупает права на викторину CBS "Wheel Of Fortune" (колесо фортуны). С января 2022 года шоу будет называться "Наше Поле Чудес". Оно будет выходить также по пятницам.

"Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться", — прокомментировал Якубович.

Первый выпуск "Поле чудес" вышел осенью 1990 года. Капитал-шоу создали Влад Листьев и Анатолий Лысенко. За это время в эфир вышло более полутора тысяч выпусков.

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