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Путин поручил поддержать семьи погибших в шахте в Кузбассе

Общество

Президент РФ Владимир Путин поручил властям поддержать семьи погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

Путин поручил поддержать семьи погибших в шахте в Кузбассе

"Я прошу правительство РФ, региональные власти сделать все для того, чтобы поддержать пострадавших людей и семьи погибших", — сказал президент.

Как сообщает ТАСС, начал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности с минуты молачая.

"Прежде, чем мы начнем обсуждать заявленные для сегодняшнего совещания темы, хотел бы почтить минутой молчания всех погибших в Кузбассе — и горняков, и спасателей", — сказал он.

Также Путин поручил СК и Генпрокуратуре расследовать причины трагедии.

Накануне, 25 ноября, в шахте, расположенной в Белове Кемеровской области, зарегистрировали задымление. В это время под землёй находились 285 рабочих. Многие из них смогли оперативно выбраться, за остальными отправились сотрудники МЧС. Однако вскоре они были вынуждены приостановить операцию из-за угрозы взрыва.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Наталия Красовская
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