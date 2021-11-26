Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранных граждан из Гонконга (Китай) и девяти стран Африки из-за обнаружения там нового штамма SARS-CoV-2 (B.1.1.529).
По данным Роспотребнадзора, этот вариант коронавируса отличается большим количеством мутаций в гене S-белка, что делает его более заразным.
С 28 ноября в Россию не смогут попасть иностранцы, проживающие в ЮАР, Гонконге, Королевстве Эсватини и республиках Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Танзания. Также на территорию РФ не пустят людей, которые находились в упомянутых странах в течение последних 10 дней.
В России пока не выявили новый штамм коронавируса.
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Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.