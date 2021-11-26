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В России могут запретить фильмы со сценами насилия и однополых отношений

Общество

В Госдуме весной рассмотрят законопроект о показе фильмов со сценами насилия и однополых отношений.

Как пишет MK.ru, об этом сообщила председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от воздействия такой негативной информации", — сказала Останина.

Ввести запрет на просмотр таких фильмов предложил Роскомнадзор.

Работа над законопроектом уже идёт. Ранее об этом сообщал заместитель комитета по вопросам семьи Виталий Милонов.

Ранее Pravda.ru писала, что МВД России проверит стриминговый сервис Netflix на соблюдение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. С таким требованием 10 ноября выступила уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец.

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"Российских детей продолжают отдавать ЛГБТ-семьям и сектантам"
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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