Милонов оценил идею запретить кино с "сексуальными девиациями"

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов оценил для Pravda.Ru сообщения СМИ о намерении Роскомнадзора запретить показ фильмов с секс-девиациями в онлайн-кинотеатрах.

Он уверен, что инициатива Роскомнадзора не ограничит культурное развитие россиян.

"Культурное развитие несовместимо с пропагандой гомосексуализма. Потому что гомосексуализм — это смертный приговор культуре. Гомосексуализм — это эрзац культуры. Культура — победа над натурой, а гомосексуализм — это победа низких похотей и девиантно базирующихся инстинктов над прекрасным человеческим образом, сделанном по образу и подобию Божьему", — сказал собеседник издания.

Милонов убеждён, что новым запретом Роскомнадзор "очистит культуру от вредных примесей".

"Зловонный аромат хорош только в сыре французском и российском тоже. В сыре чем вонюче, тем вкуснее. Это я согласен. А в кино — нет. В кино все-таки мы говорим про культуру, а культура — это, прежде всего, как раз стремление к совершенству, а не к разврату", — подчеркнул Милонов.

Ранее СМИ сообщали о том, то Роскомнадзор предложил запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации.

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