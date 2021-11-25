Синоптик Вильфанд: в Россию придёт аномальное тепло

В ряд регионов европейской части страны придёт потепление. Отклонение от нормы составит пять градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, тепло придёт нерезко, температура будет повышаться плавно.

"Температура в центре Европейской России будет в четверг на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть ещё. К выходным будет теплее нормы на пять градусов… В воскресенье будет днём до плюс четырех градусов и тёплый юго-западный ветер", — пояснил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, в некоторых регионах страны столбик термометра покажет отметку плюс пять градусов выше нуля.

Ранее Pravda.Ru публиковала прогноз погоды для Москвы и Подмосковья. По словам метеорологов, в столице и области не стоит ожидать обильных снегопадов, которые "улягутся" на дороги и тротуары. Большая часть недели будет сырой и ветреной.

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