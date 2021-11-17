Попова рассказала об опасности "дельта"-штамма коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "дельта"-штамм коронавируса является более заразным, однако не вызывает более тяжёлого течения заболевания.

По словам Поповой, "дельта"-штамм COVID-19 заразнее базового "уханьского" или "британского" вариантов коронавируса, однако он не утяжеляет течение болезни. В случае с "дельта" заболевание "быстрее развивается, но первые проявления идут раньше, чем это было с "британским" штаммом", сказала глава Роспотребнадзора на заседании комитета Госдумы по здравоохранению. Её цитирует РИА Новости.

Она добавила, что инкубационный период "дельта"-штамма такой же, как и у остальных вариантов COVID-19 — 14 дней.

Ранее Попова призвала срочно привить от гриппа всех, кто переболел коронавирусом, и назвала таких людей новой группой риска.

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