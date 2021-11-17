Попова назвала переболевших COVID-19 новой группой риска по гриппу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимо срочно привить от гриппа всех, кто переболел коронавирусом, и назвала таких людей новой группой риска. Заявление прозвучало на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

"Нужно привить всех, кто переболел ковидом — это новая группа риска. Если мы говорили, что у нас группа риска ослабленные: с эндокринной патологией, с хроническими болезнями лёгких, сердца, пожилые, беременные. У нас ещё одна группа — это переболевшие ковидом", — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее Попова сообщила, что за последнюю неделю в России зафиксировано максимальное снижение заболеваемости коронавирусом.

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