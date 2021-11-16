Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями в РФ

В сертификаты вакцинации от COVID-19, которые можно получить через "Госуслуги", предлагается добавить фотографии.

Как сообщил источник "Известий", идею дополнения сертификатов фотографии уже обсуждали в Минцифры с участием представителей Минздрава РФ.

Предполагается, что добавление фото в сертификат даст возможность его владельцу проходить в общественные места по QR-коду, не предъявляя паспорт и избегая таким образом очередей.

В настоящее время QR-коды не содержат персональных данных, поэтому возникает необходимость сверки сертификата с паспортом.

По словам собеседника издания, сейчас решается вопрос об источнике фотографии для сертификата. В частности, рассматривается вариант использования снимком, которые пользователи будут добавлять на "Госуслуги".

Возможно также, что фото будут брать из Единой биометрической системы, которую используют банки, чтобы удалённо идентифицировать клиентов.

Напомним, 12 ноября в Госдуму внесли два законопроекта, которые предусматривают введение с 1 февраля и до 1 июня 2022 года QR-кодов для посещения непродовольственных магазинов, общепита, учреждений культуры и массовых мероприятий, а также для пользования воздушным и железнодорожным транспортом.

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