Политолог Маркелов: нелёгок будет путь первого российского политика-трансгендера

Назначение руководителем алтайского регионального отделения партии "Гражданская инициатива" 31-летней Юлии Алёшиной стало сенсацией для всей России. А всё потому, что это первая женщина-трансгендер, которая открыто об этом заявила.

Напомним, как ранее рассказывала Pravda. Ru, сама Юлия призналась в интервью местному СМИ, решилась она на это, вдохновившись примером ряда западных политиков. Но не учла того, что в нашей стране общественное мнение и вообще менталитет россиян, мягко говоря, не разделяет восторга Запада и его почтительного преклонения перед разнообразными видами гендерности и ценностями ЛГБТ-сообществ.

И реакция не заставила себя ждать. Гневное выступление депутата Госдумы Виталия Милонова привлекло внимание к "прецеденту". И понеслось…

Как отметил в беседе с Pravda. Ru генеральный директор коммуникационного агентства "Маркелов Group" Сергей Маркелов, "спасибо Интернету, спасибо открытому пространству информационному, спасибо большое прозрачности сегодняшнего мира, где опыт гуляет по всем странам, по всему земному шару".

По словам политолога, то, что западный мир давно-давно признал, как свою новую идею спокойное отношение к "многогедерности" и кое-где даже стали выдавать гендерно-нейтральные паспорта, потихонечку, малыми шажками, начинает "вползать в Россию". И началось это — что неудивительно — с политики.

"Этот прецедент очень интересен с точки зрения системного анализа реакции всей публики -политической и неполитической — на то, насколько это станет нормой, — говорит Маркелов. — Не вижу ничего тут такого с точки зрения политической экспертизы какого-то сверхнеожиданного, потому что человек законно поменял пол, операции сделал, документы новые получил. Ну и пусть живёт, как ему хочется. Только вот публичность здесь скорее навредит. Мы же следуем консервативной традиции. Мы все-таки носители традиционных взглядов как в отношении пола, так и в отношении гомосексуализма и так далее. А кибернетическое слово как "трансгендер" пенсионеров и селян будет пугать больше, чем, наверное, все роботы из телевизора. Само слово. Думаю, что у этой женщины будут проблемы серьезные, потому что Россия очень не любит эти все эксперименты с телом и эксперименты с полом".