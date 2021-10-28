Госдеп США официально признал: в стране есть бесполые люди

Госдепартамент США выдал первый гендерно-нейтральный паспорт.

Пресс — секретарь ведомства Нед Прайс, комментируя событие, заявил, что США "продолжают предпринимать шаги, чтобы продемонстрировать приверженность поощрению свободы, достоинства и равенства всех людей, включая ЛГБТ+ граждан США”.

По его словам, скоро любой заявитель сможет выбрать "букву Х" вместо традиционного "М" или "Ж".

Новость появилась через три месяца после того, как Госдепартамент предоставил трансамериканцам возможность менять свой пол в паспортах без предоставления медицинских документов, подтверждающих их переход.

В то время государственный секретарь Тони Блинкен заявил, что официальные лица все еще "оценивают наилучший подход” к недвоичному варианту:

некоторые штаты США разрешают недвоичным людям идентифицировать себя как " X " в водительских удостоверениях или других формах удостоверения личности

Кстати, в ряде стран уже разрешен вариант третьего пола в паспортах. Среди них Аргентина, Канада и Новая Зеландия. А более десятка других стран выдают паспорта третьего пола интерсексуальным или недвоичным людям. Этот вариант будет доступен всем заявителям в США в начале 2022 года.

Комментаторы в Интернете вдоволь потроллили "приоритеты правительства".

"Сейчас это наши приоритеты, — написал один комментатор. - Интересно, как другие незападные страны воспримут это, когда эти люди Икс приедут в их страну…” "Это гораздо важнее, чем вывод американцев из Афганистана, — пошутил другой пользователь Twitter. - Наконец-то наш государственный департамент сосредоточен на том, что действительно важно!!!”

Напомним, гендерно-нейтральные удостоверения личности были всего лишь одним обещанием, которое Джо Байден дал ЛГБТ-сообществу в ходе предвыборной кампании. Его кампания также обещала защитить "ЛГБТК+ лиц от насилия”, расширить правовую защиту трансгендерных людей, приняв Закон о равенстве, и предоставить трансгендерной молодежи доступ в ванные комнаты и раздевалки по их выбору.