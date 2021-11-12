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Дети и подростки освобождаются от предъявления QR-кодов, сказала Голикова

Общество

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что законопроекты о QR-кодах не распространяются на детей и подростков. Заявление прозвучало на брифинге "О мерах по борьбе с COVID-19".

Дети и подростки освобождаются от предъявления QR-кодов, сказала Голикова

Голикова напомнила, что в стране пока не принято решение о вакцинации несовершеннолетних.

По её словам, большинство людей, которые умерли от коронавируса в России, не были вакцинированы.

"Думаю, что в каждой семье есть такие потери, к сожалению, эти потери связаны с нашим с вами поведением, с нашим с вами нежеланием сделать то, что мы все с вами должны сделать — просто пойти и привиться", — цитирует Голикова РИА Новости.

Вице-премьер отметила, что переходный период для вакцинации будет действовать до 1 февраля.

Ранее кабмин внёс в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах, а также в поездах и самолётах. Теперь граждане без QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесённом коронавирусе не смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и розничной торговли, а также ездить в поездах и летать на самолётах.

 

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Жизнь по QR-кодам: непривитых перестанут пускать везде?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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