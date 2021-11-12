В России переходный период для вакцинации будет действовать до 1 февраля

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что кабмин предложил дать гражданам время для вакцинации и оформления необходимых документов, поэтому переходный период будет действовать до 1 февраля.

По словам вице-премьера, Россия достигла 50% из необходимого коллективного иммунитета 80%. Ситуация с коронавирусом улучшается, зафиксированы хорошие темпы вакцинации среди россиян. Большинство людей, умерших от коронавируса, не прививались, отметила Голикова. Она призвала граждан подумать о своём здоровье и снизить риск заражения с помощью прививки.

Ранее кабмин внёс в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах, а также в поездах и самолётах. Теперь граждане без QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесённом коронавирусе не смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и розничной торговли, а также ездить в поездах и летать на самолётах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.