Собчак об объявлении в розыск основателя "Гулагу.нет": Приколдес так приколдес

Основатель общественного проекта Gulagu.net. Владимир Осечкин рассказал, что его снова разыскивают правоохранительные органы России, тогда как ранее его сняли с федерального розыска.

"Основатель "Гулагу.нет" снова объявлен в розыск. И даже интереснее", — пишет Собчак в своём Telegram-канале.

Журналистка цитирует слова самого основателя Gulagu.net. Владимира Осечкина.

"Мои адвокаты прислали мне копии материалов одного из дел против меня, в котором более 10 документов подписано лично заместителем начальника Главного оперативного управления ФСИН Антоном Ефаркиным. Тем самым, которого директор ФСИН откомандировал на пост врио начальника УФСИН по Саратовской области", — приводит слова активиста Собчак.

Эту новость Ксения прокомментировала словами: "Приколдес так приколдес".

Последнее время Спецслужбы РФ удивляют своей непоследовательностью. Объявление в розыск и снятие с федерального розыска стало нередкостью.

Сергея Савельева, которого ранее объявили в федеральный розыск за передачу организации Gulagu.net видео с пытками в российских тюрьмах, сначала заочно арестовали, а потом заочно амнистировали.

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