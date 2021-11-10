Соскучившиеся по впечатлениям россияне скупают новогодние туры в тёплые страны. Предпочтение отдают Турции и Египту. Спрос вырос на 30%.
Об этом изданию Москва 24 рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По словам Юрия Барзыкина, вице-президента Российского союза туриндустрии, ажиотаж на египетском направлении отмечают не только в нашей стране, но и за её пределами, поскольку море ещё тёплое, а на пляже можно загорать. Но тем, кто планирует Новый год встретить именно в Египте, стоит учитывать, что в аэропорту, скорее всего, будут огромные очереди, даже если власти страны смягчат санитарно-эпидемиологические проверки.
Кроме Египта россияне хотят на праздничную неделю поехать в Турцию, Доминикану и на Кубу.
А вот покататься на лыжах в Европе вряд ли в этом году получится — там практически все курорты закрыты из-за коронавируса.
"Планируя поездку за рубеж надо не пожалеть денег на расширенную медицинскую страховку, которая здорово выручит, если человек подцепит ковид", посоветовал Барзыкин.
Что же касается внутреннего туризма, то пока особого ажиотажа туроператоры не наблюдают, поскольку непонятно, какие будут ограничения из-за пандемии действовать в регионах на Новый год.
По словам Ильи Уманского, главы комитета Российского союза по внутреннему туризму, спрос на путёвки "по России" сильно просел по сравнению с прошлым годом. Например, в Крым на 56%, а в Краснодарский край — на 8%.
Зато на 6% больше россиян заинтересовались турами в Подмосковье, на 13% — Кавказскими Минводами, а ещё люди интересуются Уралом и Сибирью.
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