Куда российские туристы планируют поехать на Новый год

Соскучившиеся по впечатлениям россияне скупают новогодние туры в тёплые страны. Предпочтение отдают Турции и Египту. Спрос вырос на 30%.

Об этом изданию Москва 24 рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам Юрия Барзыкина, вице-президента Российского союза туриндустрии, ажиотаж на египетском направлении отмечают не только в нашей стране, но и за её пределами, поскольку море ещё тёплое, а на пляже можно загорать. Но тем, кто планирует Новый год встретить именно в Египте, стоит учитывать, что в аэропорту, скорее всего, будут огромные очереди, даже если власти страны смягчат санитарно-эпидемиологические проверки.

Кроме Египта россияне хотят на праздничную неделю поехать в Турцию, Доминикану и на Кубу.

А вот покататься на лыжах в Европе вряд ли в этом году получится — там практически все курорты закрыты из-за коронавируса.

"Планируя поездку за рубеж надо не пожалеть денег на расширенную медицинскую страховку, которая здорово выручит, если человек подцепит ковид", посоветовал Барзыкин.

Отдохнуть в России

Что же касается внутреннего туризма, то пока особого ажиотажа туроператоры не наблюдают, поскольку непонятно, какие будут ограничения из-за пандемии действовать в регионах на Новый год.

По словам Ильи Уманского, главы комитета Российского союза по внутреннему туризму, спрос на путёвки "по России" сильно просел по сравнению с прошлым годом. Например, в Крым на 56%, а в Краснодарский край — на 8%.

Зато на 6% больше россиян заинтересовались турами в Подмосковье, на 13% — Кавказскими Минводами, а ещё люди интересуются Уралом и Сибирью.

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