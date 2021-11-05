В Нью-Йорке отменили кинопремьеру фильма "16-й"

В США отменили показ нового фильма "16-й", созданного российской киностудией "Паритет Фильм". Продюсер картины Сергей Щеглов рассказал о подробностях инцидента.

В Нью-Йорке должна была состояться премьера фильма о президентских выборах в США 2016 года. Главный герой и создатель картины Евгений Пригожин отметил, что это его "исповедь" о том, как все было на самом деле. Однако зрителям так и не довелось посетить кинопремьеру.

"Третьего числа должна была состояться закрытая премьера фильма "16-й" про Евгения Пригожина в кинотеатре Film Society of Lincoln Center. Однако по неизвестным причинам кинотеатр без всякого уведомления просто взял и отменил показ", — рассказал Щеглов.

Киносообщество Линкольн-центра регулярно показывает картины, снятые за пределами Соединенных Штатов. Здесь состоялось немало кинопремьер от таких режиссеров, как Райнер Фассбиндер и Франсуа Трюффо. В компании "Паритет Фильм", работавшей над съемками, сообщили, что ищут другую сеть кинотеатров для предстоящего кинопоказа. В России фильм выйдет в свет уже 8 ноября.