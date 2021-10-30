Психологи заявили, что раздражение из-за звука может быть признаком травмы

Психологи Эльдар Осипов и Ольга Хабибулина объяснили, почему некоторые люди раздражаются из-за определённого звука и рассказали, как им с этим жить.

Научное название непереносимости некоторых звуков — мизофония. По словам Осипова, такое явление может развиться из-за травм в прошлом, которые частично сформировали психику человека. Однако так происходит не во всех случаях, отметил специалист. Он объяснил, что порой психический аппарат не привык обрабатывать определённый тембр. Например, когда кто-то царапает стекло или пластик.

"У всех нас разная нервная система, и мы по-разному на всё реагируем. Причиной могут быть физиологические, а также психологические показатели", — подчеркнула Хабибулина в разговоре с Москвой 24.

Также эксперт посоветовала обратиться к психологу, если звук является триггером травмы, то есть у человека возникает неприятная ассоциация с событием или конкретной личностью. Тогда людям важно проанализировать свою психику, добавила специалист.

Ранее Pravda.Ru рассказывала о процессуально-ориентированной терапии, в ходе которой можно обрести осознанность и сделать свою жизнь лучше. Эта методика помогает перестать воспринимать мир через крайности и открыться новому опыту.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.