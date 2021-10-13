АСМР вызывает эйфорию и чувство безопасности: что это и кому подойдёт

Что такое АСМР, как эта техника воздействует на человека и помогает ли она справиться с депрессией и тревожностью, рассказала Pravda.Ru психолог Алиса Метелина.

Массаж для мозга

— В последнее время популярным становится явление АСМР, когда блогер с помощью шёпота, плавных движений и шуршания контактирует со зрителями. Алиса, что такое АСМР?

— АСМР — это достаточно распространённое сейчас явление — автономная сенсорная меридиональная реакция.

С помощью шёпота, шуршащих тихих звуков я вызываю определённое состояние в коже, когда человек чувствует приятное покалывание, испытывает лёгкую эйфорию.

Сейчас этим явлением многие блогеры пользуются, чтобы увеличить свою аудиторию, потому что АСМР — это приятно.

— Раньше были аудиозаписи: шум дождя, щебет птиц. Это успокаивало слушателей. Почему люди перешли на АСМР?

— Нет, просто АСМР-возможности расширились. Всё так же пользуются популярностью звуки:

дождя,

льющейся воды,

шелеста листьев.

АСМР призвано успокоить человека. Когда мы говорим шёпотом, у нас создается доверительный фон. Даже сейчас я снизила громкость звука, и уже надо прислушиваться, появляется интимность, и у кого-то, может быть, даже побежали мурашки по коже. Это как раз АСМР.

— Почему люди вообще слушают АСМР?

— Обычно это нравится тем, кому требуется дополнительный стимул для успокоения. Это необязательно одиночество — это может быть тревожность у человека перед ответственным мероприятием или просто фоном у него идёт тревожность. И если тревожность снижается, то он начинает искать блогеров, которые будут с ним общаться шёпотом, или он будет гуглить тихую, успокаивающую музыку с шелестом листьев и шумом льющейся воды. Это тоже будет оказывать успокаивающее действие, создавать интимную атмосферу. Главное, АСМР вызывает эйфорию и чувство безопасности. Это хороший коктейль, который способствует спокойствию, умиротворению, погружению в полутрансовое состояние расслабленности.

АСМР — это не только аудиальные раздражители, но и визуальные. То есть вызывают ощущение интимности свечи, полумрак, рассеянный свет, плавные движения, чуть замедленные. Это тоже воздействует на человека благотворно.

Человек, которому требуется разогнаться, возбудиться, который находится в апатии, не будет, скорее всего, слушать АСМР-блогеров или успокаивающую музыку. Он включит себе Rammstein или что-нибудь пожёстче, подинамичнее, чтобы зарядиться.

— На мой взгляд, просто слушать шум листьев — это для интровертов. Человек, который смотрит АСМР-блогера, чувствует себя в контакте. То есть это для экстравертов?

— Когда человек смотрит на другого человека, который с ним входит в доверительный контакт, это порождает чувство единства, понимания, ощущение, что ты не один. Поэтому это можно рекомендовать для одиноких людей. Можно чем-то пошуршать, потереть рукой по шелку, и эти тихие, спокойные звуки как бы убаюкивают. С человеком, который разговаривает шёпотом, рождается ощущение взаимопонимания и доверия.

— АСМР иногда называют массажем для мозга.

— Верно, потому что у нас есть ощущение, схожее с тем, которое мы испытываем после массажа. Бывает бодрящий массаж, с приливом энергии, а бывает расслабляющий массаж, который, наоборот, вызывает покалывание в теле, ощущение, что я как в вате нахожусь. Когда мы используем АСМР-раздражители, тихие, спокойные, шелестящие звуки (можно потереть ладошки), когда слышим прикосновение кожи к коже, которое тоже обладает расслабляющим действием и вызывает реакции, схожие с реакцией после расслабляющего массажа.

— Могут ли АСМР-техники помочь наладить контакт между телом и разумом, потому что у людей в тревоге возникает дисбаланс: они не слышат себя, у них учащённое сердцебиение, депрессия?

— Вылечить с помощью АСМР тревогу или депрессию нельзя, но снизить чувство тревоги можно.

Есть депрессивное состояние, оно лечится не таблетками, а с помощью определённых техник, которые человек может применить самостоятельно. АСМР — это то, чем вы можете помочь себе сами.

Это снимет напряжение, тревожность. Особенно если тревожность связана не с конкретной ситуацией, когда мы понимаем, чего боимся, а когда мы тревожимся из-за чего-то неопределённого, абстрактного будущего. Если такие люди слушают блогера, который благотворно влияет, вызывает доверие, говорит позитивные моменты и использует АСМР-техники (говорит шёпотом, на улыбке, чтобы контакт состоялся), то этим людям будет легче. То есть я не гарантирую, что это их полностью избавит от тревожности, но то, что им будет легче, это точно.

Это нравится не всем

— Но есть и противники АСМР-техники. Почему их это раздражает?

— Не у всех шёпот вызывает положительные эмоции. Есть большое количество людей, у которых были травмирующие обстоятельства. Предположим, воспитательница в детском саду приходила, шёпотом что-то говорила и потом проверяла, кто спит, кто не спит, и наказывала тех, кто не спит. Человек может даже не помнить, если это было в яслях, детском саду или дома с одним из родителей или родственниками, но у нас ничего не проходит бесследно.

Психика помнит, что шёпот связан с агрессией, чем-то неприятным, и у человека может возникать повышение тревожности при шёпоте.

Здесь ни в коем случае не надо себя заставлять, слушайте своё тело. Задавайте себе вопрос: что со мной сейчас происходит, как мне это?

— А если у человека повышенная чувствительность к звукам, неприятен шорох (как пенопластом по стеклу), это какие-то нарушения у человека?

— Нет, не факт, что это нарушение. Во-первых, я рекомендовала бы попить магний, потому что один из симптомов недостатка магния в крови — это высокая чувствительность к звукам, которые кажутся другим людям нейтральными, или к визуальным стимулам. Магний отвечает за устойчивость к стрессу. Жителям больших городов магний имеет смысл пить, потому что он вылетает из организма, если вы:

выпьете алкоголь,

недоспите,

при стрессах.

Во-вторых, мы раздражительны, если не выспались, не отдохнули, если организм находится в стрессе физическом. Обратите внимание на сон. Человек в состоянии депривации отдыха неадекватен, раздражителен.