Врачи рассказали, у кого перенесённый "ковид" может вызвать депрессию

Люди с суицидальными наклонностями могут снова думать в этом ключе после перенесённого "ковида", заявила глава центра психотерапии Виктория Читлова. Также она назвала причину, по которой подобное происходит.

По словам психотерапевта, люди во время постковидного периода подвержены воспалению нервных тканей, из-за чего человек может вернуться к мыслям о самоубийстве. Кроме того, депрессия способна развиться у тревожных людей, добавила врач. Вместе с этим Читлова подчеркнула, что "ковид" не является первопричиной суицидальных мыслей. Вероятно в прошлом человек уже задумывался об этом, пояснила эксперт.

"Одно другого не исключает, то есть, вполне может быть, что на фоне постковидных расстройств центральной нервной системы может возникнуть и депрессия", — заявил иммунолог Владимир Болибок, слова которого приводит URA.RU.

Также врач сообщил, что подобные случаи происходят редко, но это не значит, что пациенту не надо обращаться к специалисту.

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