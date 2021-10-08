Процессуально-ориентированная терапия: осознать и начать жить правильно

Если бы все люди знали секрет правильной жизни, то у психологов в этом мире просто не осталось бы работы. Процессуально-ориентированная терапия призвана выявлять психологические процессы, которые происходят в нашем мозге, помогает нам их осознать и развить в желаемом направлении.

В мире крайностей

Создал это направление в психотерапии американец Арнольд Минделл. По основной профессии он является квантовым физиком, но также имеет квалификацию психолога и увлекается различными духовными практиками. На стыке всех этих знаний и родилась новая методика. Впрочем, сегодня она уже достаточно распространена.

В чём же суть процессуальной терапии? Мы склонны воспринимать мир как совокупность крайностей:

добро — зло,

чёрное — белое,

счастье — горе,

наслаждение — страдание и т. д.

И в зависимости от того, как наш ум интерпретирует происходящее, ощущаем эти состояния полярности, например, чувствуем себя счастливыми или несчастными.

Эти крайности процессуальные терапевты называют "первичным" и "вторичным" процессами.

Первичный процесс — это то, что для человека естественно. Вторичный же воспринимается как нечто чуждое для нас.

Например, вы осознаёте себя как человека, собранного, организованного, всё делающего по плану и по правилам. А люди, которые ведут себя иначе, например, везде и всюду опаздывают, часто меняют свои планы, не выполняют взятых на себя обязательств, вызывают у вас отторжение и презрение.

На самом деле в вас тоже есть эта "беспорядочность", но вы стараетесь "вытеснять" её или не допускать в повседневную жизнь. Но вам всё равно приходится периодически сталкиваться с ней. Скажем, вам будут сниться сны, в которых вы станете вести себя совершенно нелогично, вам постоянно будут попадаться люди, ведущие себя противоположно вашим жизненным принципам, или у вас будут проявляться какие-то непонятные физические симптомы.

Чтобы ваша жизнь стала полноценной, надо принять обе "полярности": в каких-то случаях уместно действовать согласно плану, а в каких-то — быть спонтанным и действовать по ситуации.

У психологов, работающих в этом направлении, есть ещё такое понятие, как "край". Так называют границу между освоенным и неосвоенным опытом. Когда человек приближается к этой черте, у него в голове начинают возникать ограничения, которые мешают ему получать новый опыт. Например, мы умеем сочинять стихи и любим читать их вслух друзьям. А когда подворачивается случай выступить на большой сцене, что-то в нас начинает сопротивляться. Могут проявляться внутренние голоса, которые твердят нам, что это стыдно, что стихи слабые, неинтересные и нас просто засмеют. В результате у нас начинает краснеть лицо или трястись конечности от одной мысли о публичном выступлении.

Каналы восприятия

В процессуальной психологии присутствует такое понятие, как "каналы восприятия". Например, есть так называемые канал мира и канал отношений.

Скажем, клиент говорит о том, что в последнее время люди очень агрессивно на него реагируют, его постоянно толкают, наступают на ноги, причиняя физическую боль… Здесь проблема в канале отношений.

Или человек рассказывает, что он постоянно слышит по радио и ТВ о разных ужасных событиях, что по ночам его будят сирены "Скорой помощи"… Так "работает" канал мира. Наше сознание фиксируется на окружающей информации, имеющей для нас определённого рода направленность.

"Страна грёз"

По мнению Арнольда Минделла, полярные состояния — это только верхний слой реальности. Но есть и более глубокие уровни. Исследователь предлагает термин Dream Land, что в переводе с английского означает "Страна снов", или "Страна грёз", — это то, что мы привыкли называть бессознательным. Минделл полагает, что через сновидения, различные симптомы или какие-то случайные ситуации, вроде "привязавшейся" песни или фразы, мы способны получать послания, указывающие, в какую сторону нам стоит двигаться.

Однако, в отличие от многих других психологов и специалистов в сфере сновидений, Минделл предлагает не интерпретировать сюжеты и символику снов, а "проживать" их и осознавать. Во время сеансов процессуальной терапии человека погружают в слегка изменённое состояние сознания, в котором ему предлагается вспомнить свой сон, глубинные переживания и ощущения от них. Процессуальный терапевт помогает пациенту следовать своим чувствам, сенсорным сигналам и проходить через "край". В ходе этой работы "проявляется" послание, которое пыталось донести до пациента подсознание, и в конце сессии пациент осознаёт, как можно использовать полученный опыт и изменить реальную ситуацию.

"Человек в процессе сам обнаруживает источник мучившей его проблемы, а также находит в самом себе ресурс для ее решения, — комментирует трансперсональный психолог Алина Петрович. — Всё происходящее в теле и в психике человека, в отношениях с окружающими, — это способы обратить наше внимание на ресурсы, которые приведут нас к большей гармонии с самими собой".

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