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Google сможет удалять фото несовершеннолетних по запросу

Общество

Компания Google приняла решение, что будет удалять фото несовершеннолетних из результатов поиска, если об этом попросят они сами или их родители.

Информационное агентство РИА Новости передало сообщение блога Google, в котором говорилось, что каждый несовершеннолетний теперь может запросить удаление своих фотографий. Родители и опекуны также вправе обратиться с такой просьбой.

В случае поступления запроса, он будет удовлетворён, и фотографий не будет больше в разделе "Картинки". Однако специалисты отметили, что о полном удалении их из интернета речи не идёт.

Представители Google считают, что такое решение позволит контролировать юным пользователям "свой электронный след".

Ранее Pravda.Ru сообщила, что Google предупредил об удалении контента пользователей сервисов Gmail, Photos и Drive.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
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