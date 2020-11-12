Такие темы, как преступления в отношении детей и подростковая преступность, не перестают будоражить общественность. Почему такие трагедии происходят и как не дать ребенку совершить роковой шаг в пропасть? Об этом мы побеседовали с психологом Андреем Лаповым.
— Андрей Викторович, совсем недавно в Петербурге 15-летний мальчик Серафим пытался убить свою семью. Стрелял в мать и отца, резал ножом 6-летнюю племянницу. Какие психологические проблемы могут привести к такому ужасному финалу?
— Благополучие подростка в этой семье заканчивалось на финансовом уровне — престижная школа, накормлен, хорошо одет. Но о его внутреннем мире никто не задумывался. Его действия не были спонтанными, они были спланированы задолго до того. Причина же кроется в проблемах воспитания. Мальчик в этой семье был глубоко несчастен, очень властная мама, которая все контролировала. И эта трагедия в очередной раз подтвердила то, что давно известно: воспитание должно быть сбалансированным, гармоничным.
Вообще, в современной психологии существуют 6 стилей семейного воспитания:
Каждый из этих стилей оказывает разное влияние на психику и формирование личности ребенка. Самый правильный стиль воспитания — гармоничный.
При этом стиле учитываются способности ребенка и его интересы. Отношения строятся на доверии и уважении, на компромиссах и эмоциональном принятии своего ребенка, при этом родители последовательны в воспитании, требовательны в соблюдении дисциплины. При таком стиле семейного воспитания формируется адаптивная, гармоничная личность. В семье того мальчика имели место и гиперопека, и авторитарный стиль, и эмоциональное отвержение, что и наложило свой негативный отпечаток на жизнь и действия подростка.
За свою практику я сталкивался несколько раз с подобными случаями, и ни разу те семьи нельзя было назвать гармоничными. Более 25 лет назад произошел аналогичный случай. Мальчик убил членов своей семьи. На вопрос, зачем же он это сделал, подросток ответил: "Я отплатил им той же любовью, как они любили меня".
— Вам приходилось общаться и с маньяками, и с педофилами. Расцвет подобной преступности пришелся на начало 2000-х. Сейчас их стало меньше?
— Несмотря на огромные усилия, которые прилагают сотрудники правоохранительных органов, педофилов меньше не становится. Сотрудникам профильного подразделения ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые занимаются раскрытием подобных преступлений, работы всегда хватает. И хочу отметить, что в этом подразделении работают высочайшие специалисты своего дела, которые не оставят ни одного выявленного педофила безнаказанным.
— Чем отличаются педофилы тех времен от тех, кого ловят сейчас?
— Современные педофилы стали более изощрённые. Сейчас выявляется большое количество сексуального насилия в отношении детей в семьях, при этом педофилами бывают не только отчимы, как принято чаще всего считать, но и родные отцы, другие родственники и даже бабушки.
— Опасен ли в этой связи интернет для ребенка? В чем состоят главные угрозы?
— Опасности могут подстерегать детей и подростков на каждом сайте, в любой социальной сети: порнография, сцены насилия и жестокости, суицид. Запретить доступ к нежелательным сайтам могут поисковые фильтры, настройки приватности и программы "родительского контроля".
Родителям нужно настроить детский компьютер, планшет или смартфон так, чтобы он просто не давал ребёнку попасть на "плохие" сайты. Часто дети и подростки не доверяют своим родителям, поэтому не приходят к ним за советом в какой-либо затруднительной ситуации, в том числе и связанной с общением в Сети.
Этим и пользуются преступники, внушая в переписке ребенку, что настоящий друг — это он, а родители — это что-то лишнее, мешающее наслаждаться жизнью. Часто и сами родители самоустраняются от контроля за сетевым общением своих детей. А ведь доверительные отношения между родителями и детьми помогут намного больше, чем всевозможные ограничения и запреты.
— Современные подростки более доверчивы?
— Дети по своей сути и так доверчивы, но современные дети значительно доверчивей, чем их сверстники 10 и 20 лет назад. У современных подростков ещё нет жизненного опыта, они легко поддаются уговорам и заманчивым предложениям, а то и согласны последовать за преступником.
— Почему подростки стали проще относиться к обнаженным фотографиям и готовы их высылать незнакомым людям?
— Здесь несколько причин.
Чтобы получить больше просмотров, "лайков" и комментариев, дети и подростки готовы расстаться с самым сокровенным и размещают свои обнажённые фотографии.
Есть "любители", которые уговаривают ребенка за деньги позировать дома обнажённым и делать соответствующие снимки. Для детей сумма 100-200 рублей может быть значительной, вот и отправляют свои фотографии неизвестно кому за вознаграждение. А потом со стороны преступника начинается шантаж: он требует больше фотографий под предлогом, что иначе разместит уже полученные фото среди друзей, знакомых, родственников.
Чтобы избежать криминальных ситуаций, научите ребенка важному правилу: общение с незнакомыми людьми может быть очень опасным. Не нужно поддаваться на уговоры и обещания незнакомцев.
Опасность общения с незнакомцами в интернете реальна. Как я уже сказал, это могут быть просьбы прислать свои обнажённые фотографии, а могут попросить и номер банковской карты родителей с кодом.
— Стоит ли запрещать детям заводить аккаунты в соцсетях?
— Социальные сети мешают детской коммуникации. Современные дети разучились общаться вживую. Но когда вокруг все общаются в различных мессенджерах, трудно удержаться от соблазна. Поэтому каждому родителю стоит решать в индивидуальном порядке, нужен его ребенку доступ в социальные сети или пусть подрастёт. Что касается возраста, то, например, в некоторых социальных сетях стоит ограничение, что нельзя зарегистрировать страницу лицам младше 14 лет. Но дети с лёгкостью обходят этот запрет, выставляя более старший возраст.
Я бы рекомендовал родителям периодически контролировать переписку детей. Не нужно читать все сообщения подряд, но ознакомиться со списком "друзей" и их активностью в Сети желательно.
— Помимо педофилов, теперь в интернете детей подкарауливают так называемые "группы смерти" и группы, где муссируется культ "стрелков" — почему это стало так популярно?
— С одной стороны, популярность этих групп вызвана непроизвольной рекламой, когда все вокруг только и переговариваются об этих группах, а с другой стороны — это незащищённость и одиночество некоторых детей, которые таким образом пытаются заставить окружающих говорить о себе.
— Как предотвратить попадание подростка в такие группы?
— Прежде всего, должны быть доверительные отношения между детьми и родителями. Любые изменения должны насторожить.
Если ребенок стал тревожным, у него появились какие-то тайны, он не высыпается или же стал сонливым, неряшливым, у него изменился аппетит, появилась повышенная возбудимость, возникли новые знакомые — всё это должно вызвать беспокойство у заботливых родителей.
Если подросток оказался вовлеченным в такие группы, то обязательно соблюдайте осторожность, не пытайтесь обвинять ребенка, требовать объяснений, выяснять с ним отношения, запрещать. Это лишь отдалит вас от него еще больше, и ваши действия могут ускорить принятие рокового решения.
— Что нужно делать родителям, чтобы общение в Сети было для их чад максимально безопасным?
— Существует множество разнообразных программ и приложений для родительского контроля. Используя их, можно узнать, какие веб-сайты посещал ребёнок, какой контент он просматривал и какие приложения использовал. Родителям стоит обучить детей правильному поведению в Сети, чтобы исключить возможность возникновения опасных ситуаций.
Обязательно расскажите ребёнку об опасностях, с которыми он может столкнуться в Сети, обсудите с ним различные проблемы. Подростки стремятся быть более независимыми от родителей. Важно, чтобы ребёнок понимал, что родители открыты для разговора, когда речь идет о его безопасности. И если у него появляются проблемы, он должен понимать, что в любой момент может поделиться ими с родителями.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.