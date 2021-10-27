Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, подняла вопрос о безнравственных передачах на телевидении, где оглашают результаты ДНК тестов, публично оскорбляют друг друга и устраивают драки.
Слова Матвиенко процитировало информационное агентство ТАСС:
"Не буду называть каналы, вы сами знаете, включаешь, сидят девушки низкой социальной ответственности и не знают, от кого они родили детей, там прямо берут тесты ДНК. Все это обсуждается".
Матвиенко заявила, что против введения цензуры, но считает необходимым, чтобы телепередачи придерживались нравственных устоев.
Она предложила женщинам-журналистам объединиться для создания единого нравственного кодекса.
Другое решение озвученной проблемы Матвиенко увидела в создании специальных каналов, где будут подобные передачи, но не в открытом доступе.
Ранее Pravda.Ru сообщила, что Матвиенко не видит необходимости вводить общефедеральный локдаун в России.
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