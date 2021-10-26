Елена Летучая: студенток отчислили не за лайки или посты в Instagram

Телеведущая и художественный руководитель Высшей школы "Останкино" Елена Летучая сообщила, что студенток отчислили не за посты или лайки в Instagram.

В своем аккаунте в социальной сети Летучая опубликовала пост с разъяснением ситуации и уточнением реальной причины отчисления.

"Я должна официально заявить, что ни посты в Instagram, ни лайки к этим постам к отчислению этих студенток не имеют никакого отношения. Прошу обратить на это внимание наших учащихся, а также всех СМИ", — написала телеведущая.

Летучая сделала акцент на том, что студентки отчислены за саботирование мер по противодействию коронавирусу, которые введены на территории России.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что руководство Высшей школы кино и телевидения "Останкино" приняло решение отчислить нескольких студентов.

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