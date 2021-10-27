В стране уже не знают, как заставить население России позаботиться о своём здоровье и привиться от COVID-19. Заговорить с народом на одном языке попытались с помощью "антиковидных частушек". Призыв звучит так: "Улыбнитесь! И бегом на вакцинацию!"
Антиковидные частушки опубликовала в своём Instagram-аккаунте Елена Малышева.
Шедевры, стилизованные под народное творчество, пропели Валдис Пельш, Анатолий Трушкин и другие артисты.
Частушки были исполнены впервые ещё в июне этого года этого года на торжественной церемонии вручения премии лучшим врачам России "Призвание".
"Эти частушки должны были потерять актуальность! Но они актуальны до сих пор! Улыбнитесь! И бегом на вакцинацию! Антиковидные частушки… Мы, медики, много и трудно работаем. Поэтому отдыхать любим от всей души. Прислушайтесь к словам! В каждом слове — правда!" — написала теледоктор в своём Instagram-аккаунте.
Сами частушки звучат весь выразительно.
- "У жены в её крови появился спутник V,
С этим спутников супруга прям летает от любви";
- "Говорила бабка деду, не привьёшься — я уеду
Прямо в мир других мужчин, чтобы не было морщин";
- "Я здоров и я богат,
у меня сертификат
Фактом вакцинации
для здоровья нации", — звучат слова агитационных частушек.
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