Народ агитируют вакцинироваться с помощью "антиковидных частушек"

В стране уже не знают, как заставить население России позаботиться о своём здоровье и привиться от COVID-19. Заговорить с народом на одном языке попытались с помощью "антиковидных частушек". Призыв звучит так: "Улыбнитесь! И бегом на вакцинацию!"

Антиковидные частушки опубликовала в своём Instagram-аккаунте Елена Малышева.

Шедевры, стилизованные под народное творчество, пропели Валдис Пельш, Анатолий Трушкин и другие артисты.

Частушки были исполнены впервые ещё в июне этого года этого года на торжественной церемонии вручения премии лучшим врачам России "Призвание".

"Эти частушки должны были потерять актуальность! Но они актуальны до сих пор! Улыбнитесь! И бегом на вакцинацию! Антиковидные частушки… Мы, медики, много и трудно работаем. Поэтому отдыхать любим от всей души. Прислушайтесь к словам! В каждом слове — правда!" — написала теледоктор в своём Instagram-аккаунте.

Сами частушки звучат весь выразительно.

"У жены в её крови появился спутник V, С этим спутников супруга прям летает от любви"; "Говорила бабка деду, не привьёшься — я уеду Прямо в мир других мужчин, чтобы не было морщин"; "Я здоров и я богат, у меня сертификат Фактом вакцинации для здоровья нации", — звучат слова агитационных частушек.

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