Руководители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) потребовали, чтобы правительство РФ ввело фактически обязательную и бесплатную вакцинацию против COVID-19.
Главы организаций направили письмо с соответствующей просьбой вице-премьеру России Дмитрию Григоренко, передают "Известия". Бизнесмены убеждены: всеобщая вакцинация позволит избежать новых ограничений для предприятий и отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни.
Кроме того, руководители АКОРТ и АКИТ попросили предусмотреть для россиян возможность бесплатно сделать прививку от коронавируса не только в государственных, но и в частных медицинских учреждениях.
Также в АКОРТ и АКИТ подчеркнули, что у торговых сетей уже есть утверждённые стандарты работы в условиях напряжённой обстановки, поэтому главы организаций настаивают на пересмотре решения о закрытии магазинов в нерабочие дни.
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