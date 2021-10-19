В Петербурге с ноября вводят QR-коды для посетителей общественных мест

С 1 ноября в Северной столице заработает система QR-кодов. С начала месяца электронный документ потребуют предъявлять при входе в общественное место.

Так, с первого дня месяца необходимо будет показать документ при посещении:

музеев и галерей,

спортивных мероприятий,

концертов.

В данном случае речь идёт о наполняемости зала в 40 и более человек, передаёт ТАСС.

С середины ноября меры планируют ужесточить. И уже QR-коды понадобятся тем, кто хочет посетить:

бассейны,

фитнес-центры,

театры,

цирки,

кинотеатры,

рестораны.

Также работодателям советуют перевести сотрудников на удалённый режим работы в предпраздничные дни с 1 по 3 ноября.

Ранее о вводе QR-кодов заявили власти Свердловской области. Ограничения будут введены с 8 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В перечень мест, в которые можно попасть только с электронным документом, идентичен списку петербургских властей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.