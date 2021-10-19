С 1 ноября в Северной столице заработает система QR-кодов. С начала месяца электронный документ потребуют предъявлять при входе в общественное место.
Так, с первого дня месяца необходимо будет показать документ при посещении:
В данном случае речь идёт о наполняемости зала в 40 и более человек, передаёт ТАСС.
С середины ноября меры планируют ужесточить. И уже QR-коды понадобятся тем, кто хочет посетить:
Также работодателям советуют перевести сотрудников на удалённый режим работы в предпраздничные дни с 1 по 3 ноября.
Ранее о вводе QR-кодов заявили власти Свердловской области. Ограничения будут введены с 8 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В перечень мест, в которые можно попасть только с электронным документом, идентичен списку петербургских властей.
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