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В Петербурге с ноября вводят QR-коды для посетителей общественных мест

Общество

С 1 ноября в Северной столице заработает система QR-кодов. С начала месяца электронный документ потребуют предъявлять при входе в общественное место. 

В Петербурге с ноября вводят QR-коды для посетителей общественных мест

Так, с первого дня месяца необходимо будет показать документ при посещении: 

  • музеев и галерей, 
  • спортивных мероприятий,
  • концертов. 

В данном случае  речь идёт о наполняемости зала в 40 и более человек, передаёт ТАСС. 

С середины ноября меры планируют ужесточить. И уже QR-коды понадобятся тем, кто хочет посетить: 

  • бассейны, 
  • фитнес-центры,
  • театры,
  • цирки, 
  • кинотеатры, 
  • рестораны. 

Также работодателям советуют перевести сотрудников на удалённый режим работы в предпраздничные дни с 1 по 3 ноября. 

Ранее о вводе QR-кодов заявили власти Свердловской области. Ограничения будут введены с 8 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В перечень мест, в которые можно попасть только с электронным документом, идентичен списку петербургских властей. 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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