Автоэксперт оценил готовность россиян жаловаться на пьяных водителей

Председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин в беседе с Pravda.Ru оценил инициативу ГИБДД Славянского района Краснодарского края призывать граждан докладывать о пьяных водителях.

Блокпосты у въезда в город

По мнению Похмелкина, россияне, скорее всего, не станут массово жаловаться на других граждан.

"Во-первых, у нас с детских лет считается такая норма, что ябедничать плохо независимо от того, на кого и на каких условиях. Во-вторых, нет доверия к государству и к его институтам, в том числе к ГИБДД, как к его представителю. В третьих, просто один раз сообщат, а когда затаскают в качестве свидетеля, скажет, да зачем мне надо", — считает эксперт.

Похмелкин считает, что самым лучшим методом борьбы с пьяными водителями является "последовательная и целенаправленная антиалкогольная политика в стране".

"Люди пьяными садятся за руль, потому что пьют. Надо чтобы пьянство вообще постепенно искоренялось. Вот это самое надежное и самое лучшее", — подчеркнул собеседник издания.

Также Похмелкин выступил за введение алкозамков и других приспособлений, "которые не позволяют пьяному водителю сесть за руль, завести машину и тронуться с места".

Ранее в Госавтоинспекции Славянского района призвали граждан подключиться к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о неадекватных водителях. Часто именно с молчаливого согласия родных и близких нетрезвый водитель позволяет себе выехать на дорогу, сообщили в ГИБДД.

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