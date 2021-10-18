В Госдуме оценили новые правила подключения домов к газу

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виталий Бахметьев в беседе с Pravda.Ru оценил новые правила подключения участков к газу, которые вступили в силу с 18 октября.

"Домовладения будут подключаться по упрощенной схеме. И это правильно. Хотя по времени тоже это не короткий срок. Потому что реально сегодня подписывают договора домовладельцы. Там полтора года указано в договоре, что сегодня людей не устраивает. Для коммерческих организаций нужно договариваться и оплачивать все эти затраты", — сказал депутат.

По его словам, подключение газа будет доступно только тем гражданам, в чьих населенных пунктах уже есть газораспределительная инфраструктура.

"Не более 200 метров от дома, если есть распределительный газопровод. Заявку делаешь — тебе подведут газ к дому. А дальше еще затраты по газификации домовладения идут. Это обходится для жителя минимум в 120 тысяч рублей. Это котел, счетчик, радиаторы, газовая плита и все, что необходимо для этого. Поэтому газ-то вам до дома доведут, а в доме нужно вам заниматься самим", — подчеркнул Бахметьев.

Он также предположил, что в ближайшее время поступит "очень много заявлений от жителей".

"Нужно понимать одно: должен быть распределительный газопровод. Если его нет в поселке, то, наверное, это положение не сработает", — добавил парламентарий.

Ранее в России были утверждены новые правила подключения участков к газу. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующие постановления, которые предусматривают бесплатную газификацию населённых пунктов с уже имеющейся газораспределительной инфраструктурой.

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