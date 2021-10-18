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Новые правила подключения участков к газу утвердили в РФ

Политика » Власть

Новые правила подключения участков к газу утвердили в России. Соответствующие постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новые правила подключения участков к газу утвердили в РФ

По информации российского правительства, принятыми правилами предусмотрена догазификация в населённых пунктах с уже имеющейся газораспределительной инфраструктурой.

В сообщении отмечается, что подвести газ к участку в рамках программы можно только для домашних нужд, но не для коммерческих целей.

Срок, который потребуется на подведение, будет зависеть от того, как далеко находится участок от газопровода.

Желающие подвести газ к участку в рамках программы должны подать заявку оператору газификации через портал Госуслуг, в личном кабинете на сайте газораспределительной организации или в МФЦ.

Сообщается, что к заявке нужно приложить ситуационный план, указывающий расположение домовладения, топографическую карту и свидетельство о праве собственности. Кроме того, иногда потребуется представить расчёт часового расхода газа, а также копию документации о планировке территории.

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Газовый счетчик опасен для кошелька и здоровья?
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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