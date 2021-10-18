Новые правила подключения участков к газу утвердили в РФ

Новые правила подключения участков к газу утвердили в России. Соответствующие постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По информации российского правительства, принятыми правилами предусмотрена догазификация в населённых пунктах с уже имеющейся газораспределительной инфраструктурой.

В сообщении отмечается, что подвести газ к участку в рамках программы можно только для домашних нужд, но не для коммерческих целей.

Срок, который потребуется на подведение, будет зависеть от того, как далеко находится участок от газопровода.

Желающие подвести газ к участку в рамках программы должны подать заявку оператору газификации через портал Госуслуг, в личном кабинете на сайте газораспределительной организации или в МФЦ.

Сообщается, что к заявке нужно приложить ситуационный план, указывающий расположение домовладения, топографическую карту и свидетельство о праве собственности. Кроме того, иногда потребуется представить расчёт часового расхода газа, а также копию документации о планировке территории.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.