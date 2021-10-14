В Крыму у девушки с ДЦП отбирают щенка недовольные соседи

19-летняя Яна Мазурок из села Молочное столкнулась с настоящей травлей из-за меленького щенка. Девушку с ДЦП вынуждают отдать единственного друга — собаку по кличке Барон.

По словам Яны, чёткой причины, почему соседи ополчились на семью Мазурок нет. У девушки первая группа инвалидности, диагноз ДЦП. Она не видит одним глазом и с трудом передвигается. Щенок попал к ней менее года назад после смерти отца. Собака была болезненной, но Яна выходила питомца и нашла в нём верного и единственного друга.

Однако соседям не понравилось, что питомец живёт в семье Мазурок и они обратились в сельсовет с требованием забрать животное.

"Местные обратились в сельсовет, чтобы нашего питомца изъяли. Скорее всего, тут дело не в собаке, а в том, что мы приехали из Сибири (г. Кемерово). Нас не любят, так как мы приезжие, и пытаются всячески навредить", — рассказала мама Яны Алла Мазурок порталу Lifedd.

Женщина уверяет, собака не агрессивна, не угрожает ни жителям, ни другим животным. Питомец даже лает редко. Но всё-таки в семью пришли с проверкой представители сельской администрации с проверкой. По словам мамы больной девушки, сотрудники сельсовета ожидали увидеть огромного пса, а не средних размеров Барона. Однако соседи не намерены отступать и требуют отдать животное либо усыпить.