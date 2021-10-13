Юристу Екатерине Гордон показалось подозрительным, что бывший муж жертвы ДТП с участием Собчак позитивно высказался на шоу Андрея Малахова. Правозащитница уверена, что слушать надо не бывшего мужа покойной, а её несчастную мать.
Екатерина Гордон объяснила, что с юридической точки зрения в этой резонансной истории всё понятно.
"Смерть по неосторожности, срок до пяти лет. Всё предельно ясно", — отметила адвокат в своём Instagram-аккаунте.
Гордон прокомментировала шоу Малахова, которое, по её мнению, было организовано в защиту Собчак.
"Они имеют наглость позвонить отцу, который даже не принимал участие, со слов родственников семьи, в воспитании этой маленькой дочери. Он дает комментарий, совершенно странный и отмороженный о том, что у него всё нормально. Только что погибла мать твоего ребёнка, что значит нормально. Что вообще ты говоришь и сколько, может быть, тебе заплатили, чтобы ты сказал это", — возмущается Екатерина.
Гордон видит в этой истории много подозрительного. В частности, её удивляет то, что простому сочинскому водителю подыскали именитого адвоката Анатолия Кучерена.
"Вся возня вокруг этой ситуации заставляет меня задуматься, не пытается ли некто действительно как-то себя обелить и выгородить", — задаётся вопросом юрист.
Гордон советует помогать маме погибшей и её дочке, а "не папаше, который готов ради шоу давать странные комментарии о том, что у них всё нормально".
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