Гордон объяснила, почему Собчак наняла адвоката сочинскому таксисту

Правозащитница Екатерина Гордон уверена, что Ксения Собчак неспроста решила найти таксисту, виновному в смертельном ДТП, дорогого и известного адвоката. Юрист подробно рассказала о своих доводах и предположениях.

Гордон отметила, что к ней обратились друзья и родственники погибшей в ДТП в Сочи Екатерины Тарасовой.

Гордон насторожил тот факт, что, согласно информации СМИ, водителя, вёзшего Собчак в тот злополучный день в аэропорт, будет защищать известный адвокат Анатолий Кучерена.

"Если неожиданно бедного сочинского водителя будет защищать именитый адвокат — это точно история с водителем, которому выносила мозг наша капризная беспринципная, на мой взгляд, Собчак", — пишет юрист в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики Гордон возражают ей, объясняя, что Собчак нельзя назвать виновницей аварии.

"Екатерина… при всём моём уважении к Вам, но виновником ДТП до сих пор считался водитель. То есть, тот кто управляет транспортным средством, а никак не пассажир", — писали в Сети.

Гордон ещё раз объяснила свою позицию в видеоролике.

"Прослушайте внимательно. Никто не говорит о вине Ксении в юридическом смысле", — отметила Гордон.

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