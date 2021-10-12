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Холдинг Mail.ru Group сменит название на VK

Общество » Соцсети

В российском интернет-холдинге Mail.ru Group ожидается ребрендинг, в ходе которого произойдет изменение названия на VK. Об этом во время видеоконференции заявил гендиректор компании Борис Добродеев.

Холдинг Mail.ru Group сменит название на VK

По его словам, сейчас VK является единым брендом для всей корпорации. В отличие от Mail.ru Group его планируют представлять не только на корпоративном уровне, но и в различных продуктах, пользователи которых еще не понимают связи между логотипами.

Добродеев убежден, что с помощью ребрендинга компания сможет выгоднее демонстрировать все свои услуги, в том числе сервисы для общения, доставки лекарств и продуктов, вызова такси.

Некоторые проекты уже получили приставку VK в названии. Так, например, многие пользователи заметили появление в своих гаджетах следующих приложений:

  • "VK Музыка" (бывший Boom);
  • "VK Работа" (бывший Worki);
  • "VK Объявления" (бывшая "Юла");
  • "VK Знакомства" (бывшая Lovina).

Ранее также сообщалось, что соцсеть "Вконтакте", принадлежащая холдингу Mail.ru Group, создаст собственную почту.

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