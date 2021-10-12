Холдинг Mail.ru Group сменит название на VK

В российском интернет-холдинге Mail.ru Group ожидается ребрендинг, в ходе которого произойдет изменение названия на VK. Об этом во время видеоконференции заявил гендиректор компании Борис Добродеев.

По его словам, сейчас VK является единым брендом для всей корпорации. В отличие от Mail.ru Group его планируют представлять не только на корпоративном уровне, но и в различных продуктах, пользователи которых еще не понимают связи между логотипами.

Добродеев убежден, что с помощью ребрендинга компания сможет выгоднее демонстрировать все свои услуги, в том числе сервисы для общения, доставки лекарств и продуктов, вызова такси.

Некоторые проекты уже получили приставку VK в названии. Так, например, многие пользователи заметили появление в своих гаджетах следующих приложений:

"VK Музыка" (бывший Boom);

"VK Работа" (бывший Worki);

"VK Объявления" (бывшая "Юла");

"VK Знакомства" (бывшая Lovina).

Ранее также сообщалось, что соцсеть "Вконтакте", принадлежащая холдингу Mail.ru Group, создаст собственную почту.

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