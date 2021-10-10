Неполадки в соцсети "ВКонтакте" напугали пользователей. Социальная сеть не реагировала на сообщения, а некоторые и вовсе не могли сегодня войти в свой аккаунт. Сбой в системе произошёл второй раз за несколько дней.
На техподдержку российского ресурса "посыпались гневные сообщения:
"Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают. У некоторых пользователей могут медленнее загружаться сообщения — это кратковременный эффект, который мы сейчас исправляем", - цитирует ТАСС специалистов технической поддержки сервиса.
За время "простоя" зафиксировали 513 отчётов о нарушениях в работе социальной сети.
Правда, похожая ситуация с платформой была и в минувшую пятницу. Тогда было зафиксировано 697 жалоб на работу. Как и в этот раз, в техподдержке сообщили, что работа со сбоями ведётся и в дальнейшем все неполадки будут устранены.
Ранее Pravda.Ru писала о крупнейшем "простое" социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи "потеряли" связь с приложениями почти на шесть часов. Позже Марк Цукерберг лично извинился за неполадки.
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