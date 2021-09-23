EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украина призвала США "дожать Северный поток-2"
Анфиса Чехова опубликовала соблазнительное фото в ванной
Зеленский о новом законе: "Олигархической ветви власти больше не будет"
"Решили меня ковырнуть": Лариса Гузеева назвала себя ватницей
О правильной ревизии летнего гардероба рассказала стилист
Волочкова трогательно поздравила дочь с днём рождения
Депутат о принятом законе "Об олигархах": "Украину превращают в колонию"
Водородный коридор предложили построить из Украины в Европу
Сенатор объяснил отмену проекта ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам

"Лжепророки в овечьей одежде": Навальный разочаровался в Павле Дурове

Общество

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что его неприятно удивило поведение гигантов Apple и Google, которые удалили его приложение накануне выборов. Отдельных упрёков удостоился руководитель Telegram Павел Дуров.

"Лжепророки в овечьей одежде": Навальный разочаровался в Павле Дурове

Алексей Навальный опубликовал в своём Instagram-аккаунте пост, в котором укоряет покорный "Big Tech", который подчинился требованиям Кремля и заблокировал его приложение.

Оппозиционер считает, что его приложение не содержадо ничего экстремистского, а только лишь информировало о кандидатах оппозиции.

"Гиганты Apple и Google, выполняя требования Кремля, удалили наше приложение. Мой любимый YouTube удалил наше видео, а мессенджер Telegram заблокировал работу нашего бота", — написал Навальный в своём микроблоге.

Блогер укорил руководителей интернет-площадок за трусость.

"Один из вызовов нового времени в том, что лжепророки теперь приходят к нам не в овечьей одежде, а в худи и растянутых джинсах. На фоне огромных экранов они говорят нам о "make the world a better place", но внутри это лжецы и лицемеры", - сетует политик.

Не обошёл Навальный своим вниманием и Павла Дурова.

"Ну и не могу не заметить, что страшно огорчен и разочарован Павлом Дуровым @durov из Telegram. Уж его я в списке путинских "блокировщиков" увидеть не ожидал. Вроде совсем недавно я выступал на митинге, созванном против блокировки Кремлем самого Telegram", — пишет Навальный.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Трансформация Павла Дурова. От цифрового сопротивления до блокировки бота Умного голосования
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Байден разочаровал Америку. Почему?
Анфиса Чехова опубликовала соблазнительное фото в ванной
Зеленский о новом законе: "Олигархической ветви власти больше не будет"
Эксперты развеяли миф о полезности употребления мухоморов
"Решили меня ковырнуть": Лариса Гузеева назвала себя ватницей
О правильной ревизии летнего гардероба рассказала стилист
Лучший для Парижа выход из "подлодочного кризиса" обрисовал французский журналист
Волочкова трогательно поздравила дочь с днём рождения
Оппозиция: кто бросит вызов Путину в 2024 году
Депутат о принятом законе "Об олигархах": "Украину превращают в колонию"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Округлившуюся Порошину заподозрили в шестой беременности

Мария Порошина разместила фотографию, глядя на которую подписчики решили, что актриса скоро снова станет мамой.

Округлившуюся Порошину заподозрили в шестой беременности
Прозападная позиция Узбекистана несёт России серьёзную угрозу
Новости Узбекистана
Прозападная позиция Узбекистана несёт России серьёзную угрозу
Политика. Новости и аналитика
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Здоровье
Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19
Ирина Шлионская Источником утренней бодрости может стать не только кофе Ирина Шлионская Ирина Гусакова Крах Evergrande: поучительная история китайского миллиардера Ирина Гусакова Василий Амирджанов Реакция Вассермана защитит Рогозина от Илона Маска Василий Амирджанов
Общество
Какие ошибки допустил "железный препод" ПГНИУ, экс-подполковник угрозыска
Политика. Новости и аналитика
Хазарейцы готовы оказать талибам* вооружённое сопротивление
Дочь Заворотнюк возмутили слова Утяшевой о недоженщинах
Российский шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк возмутили слова Утяшевой о недоженщинах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников