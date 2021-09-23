"Лжепророки в овечьей одежде": Навальный разочаровался в Павле Дурове

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что его неприятно удивило поведение гигантов Apple и Google, которые удалили его приложение накануне выборов. Отдельных упрёков удостоился руководитель Telegram Павел Дуров.

Алексей Навальный опубликовал в своём Instagram-аккаунте пост, в котором укоряет покорный "Big Tech", который подчинился требованиям Кремля и заблокировал его приложение.

Оппозиционер считает, что его приложение не содержадо ничего экстремистского, а только лишь информировало о кандидатах оппозиции.

"Гиганты Apple и Google, выполняя требования Кремля, удалили наше приложение. Мой любимый YouTube удалил наше видео, а мессенджер Telegram заблокировал работу нашего бота", — написал Навальный в своём микроблоге.

Блогер укорил руководителей интернет-площадок за трусость.

"Один из вызовов нового времени в том, что лжепророки теперь приходят к нам не в овечьей одежде, а в худи и растянутых джинсах. На фоне огромных экранов они говорят нам о "make the world a better place", но внутри это лжецы и лицемеры", - сетует политик.

Не обошёл Навальный своим вниманием и Павла Дурова.

"Ну и не могу не заметить, что страшно огорчен и разочарован Павлом Дуровым @durov из Telegram. Уж его я в списке путинских "блокировщиков" увидеть не ожидал. Вроде совсем недавно я выступал на митинге, созванном против блокировки Кремлем самого Telegram", — пишет Навальный.

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