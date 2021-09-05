Суд запретил Google и "Яндекс" показывать словосочетание "Умное голосование"

Арбитражный суд Москвы запретил поисковикам Google и "Яндекс" показывать в поисковой выдаче словосочетание "Умное голосование". Соответствующий иск подала компания "Вулинтертрейд", которая зарегистрировала аналогичный торговый знак.

Ставропольская фирма "Вулинтертрейд" специализируется на продаже овечьей шерсти. В июне компания зарегистрировала товарный знак "Умное голосование". Точно так же называется ранее созданный проект учредителя ФБК* Алексея Навального (Фонд борьбы с коррупцией* включён Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).

В настоящее время словосочетание "Умное голосование" выводится в поисковой выдаче Google и "Яндекса".

На решение суда отреагировал соратник Навального Иван Жданов. Он назвал запрет незаконным.

"Умное голосование" используется нами уже несколько лет (что говорит о злоупотреблении права истцом). Суд вообще проходит даже без нашего участия", — написал он в соцсети.

Жданов выразил надежду, что Google не исполнит решение российского суда.

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