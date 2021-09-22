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Политолог сравнил Турцию с наглым и циничным бандитом

Общество

Российский политолог и международный эксперт Алексей Мартынов рассказал, как Турция постепенно становится серьёзной региональной державой под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Политолог сравнил Турцию с наглым и циничным бандитом

По словам Мартынова, "ещё вчера турки передвигались на ослах", а сегодня Турция представляет собой сильное государство с сильной промышленностью и высокими технологиями, которая усиливает свои позиции в бывших республиках СССР.

Игнорировать Турцию нельзя, но Россия пока не готова вступать с ней в конфликт, сообщил эксперт в беседе с изданием "Свободная пресса".

Комментируя заявление Эрдогана о непризнании российского статуса Крыма, Мартынов отметил, что Турция ведёт себя "дерзко, нагло, цинично, как молодой бандит: когда может украсть — украдёт, когда может ударить ножом — ударит. А когда не может — будет улыбаться и разводить руками".

При этом политолог не считает, что из-за подобных заявлений Россия и Турция вступят в конфронтацию. Он предположил, что в ответ Россия может сказать что-нибудь колкое про Эрдогана, у которого "тоже скелетов в шкафу полно".

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Эрдоган не признал вхождение Крыма в состав России
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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