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Песков: Россия считает себя адресатом слов Эрдогана об "аннексии" Крыма

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о заявлении президента Турции Тайипа Эрдогана по поводу "аннексии" Крыма, которое прозвучало перед русско-турецким саммитом в Сочи.

Ранее на Генассамблее ООН турецкий лидер заявил, что важно сохранить территориальную целостность Украины. Это относится и к "аннексированному" Крыму, добавил Эрдоган и призвал защищать права крымских татар.

По словам Пескова, Россия считает себя адресатом этих слов. В Кремле сожалеют, что Эрдоган допускает подобные заявления именно сейчас, когда готовится его визит в Сочи.

Официальный представитель Кремля выразил категорическое несогласие с позицией президента Турции по Крыму, однако страны продолжат развивать двусторонние отношения и сотрудничать в решении региональных вызовов.

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Эрдоган не признал вхождение Крыма в состав России
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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