Глава Минтруда заявил о повышении пенсий на 5,9% в 2022 году

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал в интервью РИА Новости, что в 2022 году будет проведена индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров.

По словам Котякова, государство индексирует пенсии на показатель, который чуть выше годовой инфляции. Поскольку Минэкономразвития прогнозирует в 2022 году инфляцию на уроне 5,8%, то индексация составит 5,9%. Эта цифра сохранится в рамках трёхлетнего бюджета, отметил министр.

Получатся, что в следующем году средняя пенсия неработающих пенсионеров составит 18 521 рублей, в 2023 году — 19 477 рублей, в 2024 году — 20 469 рублей.

Ежегодная индексация страховых пенсий проводится 1 января. В 2021 году пенсии были проиндексированы на 6,3%. На сегодняшний день средний размер пенсии равен 16 789 рублей.

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