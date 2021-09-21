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Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к зиме

Общество

Автоэксперт, гонщик Марк Подольский рассказал, когда автовладельцам пора переходить на зимнюю резину.

Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к зиме

По словам Подольского, на этой неделе в Московской области синоптики обещают резкое похолодание. Однако водители могут ездить на летней резине, пока температура воздуха не опустится до нуля градусов.

Автоэксперт предупредил о появлении наледи в некоторых местах на эстакадах, а также рядом с реками и водоёмами. Там даже при нулевой температуре может появиться наледь, и тогда летняя резина не сможет справиться.

Также Подольский напомнил, что нужно поменять масло.

"Если у вас близится техобслуживание автомобиля, поменяйте масло на то, которое не загустеет при отрицательных температурах", — сообщил гонщик в беседе с Радио 1.

В том случае, если автовладелец оставляет свою машину на улице, то нелишним будет осушить дверные замки, посоветовал эксперт.

Также он рассказал, как пересекать лужу. Это следует делать равномерно, без замедления и ускорения, чтобы не залить водой детали и элементы зажигания автомобиля. Подольский порекомендовал быть внимательнее на зимних дорогах, потому что в это время года по утрам пешеходы могут быть не слишком активными.

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Как подготовить автомобиль к зиме
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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