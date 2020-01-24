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Автор Сергей Сет

Управление автомобилем в заносе

Авто

Одна из самых неприятных ситуаций на дороге, это попасть в занос. В этом случае автомобиль становится неуправляемым, а неопытный водитель теряет контроль не только над машиной, но и над собой. Результат может оказаться плачевным.

Какой привод, такой и выход

Хорошо было бы, если водитель ощутил, что его автомобиль начинает заносить, как можно раньше. Для этого он должен сидеть, плотно прижавшись спиной к спинке сиденья. Так занос ощущается сразу после входа в него. 

Задний привод: действия

Дальнейшие действия зависят от того, какой привод у вашего автомобиля. Если это заднеприводной автомобиль, то:

  • ни в коем случае нельзя тормозить, так как это свалит машину в еще более глубокий занос;
  • по той же причине нельзя выжимать сцепление;
  • нужно сбросить газ и повернуть руль в сторону заноса.

Если занос не очень сильный, то сбрасывание газа затормозит задние колеса и машина начнет понемногу выравниваться.

Передний привод: действия

Если у вас переднеприводной автомобиль, то опять же не трогайте педали тормоза и сцепления.

В отличие от заднеприводного автомобиля на переднеприводном после поворота руля в сторону заноса нужно не сбрасывать обороты, а, наоборот, добавить газу, чтобы выровнять ваше транспортное средство.

Полный привод: действия

Сложнее всего выходить из заноса на полноприводном автомобиле.

Мало того, что нельзя трогать ни сцепление, ни тормоз, даже педаль газа нужно держать в том же положении, которое было до входа в занос.

Так что водителю остается только немного поворачивать руль в сторону заноса и ждать, когда автомобиль самостоятельно выйдет из него или остановится.

Типична ситуация, когда на дороге голый лед, вы поворачиваете руль, но автомобиль не хочет слушаться и продолжает движение прямо. В испуге вы крутите руль на больший угол, но добиваетесь только того, что машина вообще потеряет управление.

В этом случае нужно вернуть руль в прежнее положение и попробовать его немного повернуть в сторону нужного поворота.

Руль, газ и сцепление

Бывает так, что автомобиль, ехавший перед вами прошел поворот легко, а колеса вашего автомобиля, вошедшего в тот же поворот вдруг начали скользить. В чем дело? На самом деле водитель автомобиля, едущего перед вами, — опытный водитель. Он перед входом в поворот повернул руль на больший, чем нужно угол и сбросил газ, перейдя на пониженную передачу. Таким образом передок машины как бы зарылся в землю, колеса получили наибольший контакт с дорожным покрытием, и заноса не произошло.

Высший пилотаж показывает опытные водители, синхронно управляя при заносе автомобилем с помощью руля, педали газа и, как это ни странно, сцепления.

Например, если автомобиль начнет вращаться, то кратковременное нажатие педали сцепления поможет это вращение остановить. При езде по глубокому снегу двигатель начинает терять обороты, но если временно выключить сцепление, то обороты восстанавливаются. Если нужно срочно затормозить на скользком покрытии, сцепление поможет переключаться на низшие передачи до полной остановки автомобиля.

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Управление автомобилем в заносе
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