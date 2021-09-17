В России искусственный интеллект будет выявлять "запрещенку" в медиаматериалах

Компания "Вектор Икс" разработает систему по распознаванию признаков пропаганды, экстремизма и терроризма в медиаматериалах. Первый этап создания обойдется в 57,8 млн рублей. Эти деньги разработчики получат как победители конкурса Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ).

Отмечается, что выявлять запрещенную на территории России информацию будет искусственный интеллект. Планируется, что работа над первым этапам завершится к концу этого года.

"Также предполагается, что система сможет выявлять зеркала (клоны страниц), а также неточные копии материалов и предсказывать каналы и площадки их возможного распространения в зависимости от контента и источников", — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГРЧЦ.

Ранее председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв пригрозил Google и другим подобным компаниям поправками в законодательство. Политик подчеркнул, что ими займутся новые депутаты.

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