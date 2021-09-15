Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв пригрозил Google и другим подобным компаниям поправками в законодательство. Политик подчеркнул, что ими займутся новые депутаты.
По словам Василия Пискарёва, российские власти уже разговаривали о нарушениях с представителями американской корпорации. Они пообещали исправить ситуацию за полгода. Вместе с этим руководство компании продолжило игнорировать требования Роскомнадзора.
"Очевидным было и то, что отсутствие полноценного и правомочного представительства Google в России затрудняет общение компании с государственными органами России", — добавил политик, слова которого передали в Telegram-канаде комиссии.
Также Василий Пискарёв положительно высказался об идее российских властей ещё раз обсудить ситуацию с Google.
Напомним, что Роскомнадзор потребовал удалять такие материалы, как:
Также, по словам Пискарёва, корпорация вмешивалась в российские выборы, использовала политическую цензуру. Пострадали следующие СМИ:
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