В новой Госдуме приоритетной задачей может стать борьба с Google

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв пригрозил Google и другим подобным компаниям поправками в законодательство. Политик подчеркнул, что ими займутся новые депутаты.

По словам Василия Пискарёва, российские власти уже разговаривали о нарушениях с представителями американской корпорации. Они пообещали исправить ситуацию за полгода. Вместе с этим руководство компании продолжило игнорировать требования Роскомнадзора.

"Очевидным было и то, что отсутствие полноценного и правомочного представительства Google в России затрудняет общение компании с государственными органами России", — добавил политик, слова которого передали в Telegram-канаде комиссии.

Также Василий Пискарёв положительно высказался об идее российских властей ещё раз обсудить ситуацию с Google.

Напомним, что Роскомнадзор потребовал удалять такие материалы, как:

призывы детей выходить на митинги;

пропаганда наркотиков.

Также, по словам Пискарёва, корпорация вмешивалась в российские выборы, использовала политическую цензуру. Пострадали следующие СМИ:

НТВ,

Россия 24,

ТВЦ,

Царьград,

РИА ФАН,

другие.

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