Адвокат рассказал о действиях в случае принуждения к голосованию

Директор Московской коллегии адвокатов "Липцер, Ставицкая и партнеры" Дмитрий Аргановский рассказал, что делать в том случае, если работодатель принуждает сотрудника голосовать на выборах.

"Прежде всего, в прокуратуру можно обращаться. Это явный криминал. Не просто нарушение закона, а криминал. Поэтому можно обратиться в прокуратуру лично или удалённо (сейчас у всех этих учреждений есть сайты и специальные интернет-приёмные). Можно, конечно, обращаться в вышестоящую избирательную комиссию и эту избирательную комиссию. Но прокуратура, мне кажется, эффективнее в данном случае, поскольку действительно речь идёт о принуждении", — сообщил адвокат в беседе с Pravda. Ru.

По словам Аргановского, реакция на такое обращение может быть разной.

"В принципе, они обязаны принять к рассмотрению, рассмотреть, провести какую-то проверку. Реагировать должны, если это официально поступило. Другое дело, что могут сказать, что факты не подтвердились или ещё что-то такое", — отметил эксперт.

В России 17 сентября начались выборы в Государственную Думу, которые пройдут по 19 сентября. Также в этот период жители многих регионов будут выбирать глав субъектов РФ и депутатов законодательных либо представительных региональных органов власти.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.