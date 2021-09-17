Мосгоризбирком опроверг слухи о принуждении сотрудников метро к голосованию

В Мосгоризбиркоме не обнаружили фактов принуждения работников метро к голосованию на выборах.

Руководство метрополитена просто информирует сотрудников о возможности участия в выборах, но не принуждает их голосовать за ту или иную партию или кандидата, отметили в МГИК.

Ранее на сайте "Карта нарушений" появилась жалоба, что в метрополитене работников принуждают идти на выборы и предоставлять отчет о голосовании. МГИК рассмотрела обращение и не нашла в нём фактов, доказывающих наличие нарушений.

По словам замруководителя Общественного штаба, члена Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, штаб проверит жалобу о принуждении к голосованию сотрудников метрополитена после получения подробной информации.

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