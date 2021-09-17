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Собчак рассказала о первых нарушениях на выборах в Госдуму

Общество

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова посоветовала Ксении Собчак поработать на честность выборов, став их наблюдателем. Собчак последовала совету главы Центризбиркома и начала собирать все случаи нарушений на выборах в Государственную думу.

Собчак рассказала о первых нарушениях на выборах в Госдуму

Журналистка призвала россиян делиться фактами нарушений.

"Присылайте информацию о нарушениях (фото, видео, пруфы) на выборах нам с ребятами в @ostorozhno_novosti_bot". Все расскажем, покажем, анонимно и безболезненно", — объявила Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Ксения Анатольевна уже собирает первый урожай выборных эксцессов.

"Проснулись, улыбнулись, начали говорить о нарушениях на выборах", — делится позитивом Собчак.

По информации Telegram-канале "Осторожно, новости", в Астрахани нарушаются права работников культуры. Сотрудников театра, согласно полученной информации, принуждают голосовать.

"Уважаемые коллеги! Поступила просьба следующего содержания: Астраханский театр Оперы и Балета сгоняет артистов на "организованный выезд" к строго определённому участку. Заведующий труппой пишет в общем чате требования: строго, в обязательном порядке, только один день", — сообщает команда Собчак из проекта "Осторожно, новости".

Медикам Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова в Москве, по информации Телеграм-канала, вообще дают рекомендации, за кого нужно голосовать.

"Они все должны проголосовать сегодня до полудня и отбиться о результатах. Администрация обещает составить два списка: тех, кто проголосовал и тех, кто не проголосовал. Пятую по списку партию угадать несложно, даже если вы не интересовались", — пишут в Telegram-канале "Осторожно, новости".

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Что ждет власть от выборов в Госдуму? DW Новости (16.09.2021)
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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