Умер муж Ирины Хакамады

Российский политик, журналист и писатель Ирина Хакамада сообщила о смерти мужа Владимира Сиротинского на своей странице в Instagram.

Она не раскрыла подробностей смерти 65-летнего мужа. В опубликованной сторис Хакамада оставила следующие слова: "Последний сэт мужа. Он ушел…".

Ирина Хакамада была замужем четыре раза. В 1997 году она родила от Владимира Сиротинского дочь Марию.

Четвертый муж Ирины Хакамады родился в 1956 году. С 2017 года он работал управляющим директором сервиса по изучению английского языка Lingualeo.

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